Крупы в супермаркетах Украины станут дешевле. Об этом сообщили в сети магазинов АТБ.

Кроме того, в супермаркете сняты все ограничения на покупки товаров в одни руки.

Таким образом, цены будут снижены на:

крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука, бакалея - 2-3%.

овощи и фрукты - 4-8%.

Ранее мы писали о том, что подорожало и к чему готовиться украинцам?