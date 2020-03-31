Крупы в супермаркетах подешевеют [ Редактировать ]
Крупы в супермаркетах Украины станут дешевле. Об этом сообщили в сети магазинов АТБ.
Кроме того, в супермаркете сняты все ограничения на покупки товаров в одни руки.
Таким образом, цены будут снижены на:
- крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука, бакалея - 2-3%.
- овощи и фрукты - 4-8%.
Ранее мы писали о том, что подорожало и к чему готовиться украинцам?
по теме
"Мародерство" во время пандемии: кто нагрел руки" на эвакуации украинцев?
Мининфраструктуры Украины 28 марта 2020 года обнародовало информацию об авиакомпании, которой будут возмещены расходы, связанные с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины. Однако, многие украинцы неоднократно заявляли о том, какую цену им пришлось заплатить за возвращение на Родину
Повышение зарплат медикам и индексация пенсий: названы сроки
С апреля медикам поднимут заработные платы, а также будет проведена индексация пенсий
В Киеве начинают штрафовать за шашлыки во время карантина
Украинцев начнут штрафовать за нарушения карантинных мер в стране
Опубликован текст изменений в бюджет на 2020 год
В понедельник, 30 марта, в Верховной Раде Украины появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год
Курс валют на 29 марта
Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на воскресенье, 29 марта