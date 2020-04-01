Организаторы "Евровидения-2020" анонсировали онлайн-концерт вместо проведения конкурса. Об этом сообщается на сайте eurovision.tv.

Отмечается, что альтернативное онлайн-шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light (Евровидение: Европа сияет светом) состоится 16 мая и продлится около двух часов.

На концерте надеются собрать всех исполнителей, которые должны были участвовать в традиционном "Евровидении". Всего на конкурс в Нидерланды должен был приехать 41 участник.

Также организаторы планируют пригласить участников "Евровидения" последних лет и обещают множество сюрпризов для зрителей.

Вести онлайн-концерт будут нидерландские ведущие оригинального песенного конкурса. Его будут транслировать на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Другие подробности концерта и список его вещателей обнародуют в ближайшие недели.

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