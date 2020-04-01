Ученые и медик пока еще не изобрели препарата для лечения коронавируса, однако есть альтернативы. Для того, чтобы эти препараты можно было использовать в Украине, в понедельник, 30 марта Верховная Рада приняла закон о лечении Covid-19 незарегистрированными лекарственными препаратами. О том, какие лекарства дали свом первые результаты пишет LB.ua.

Эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, поэтому назначать их себе самостоятельно ни в коем случае нельзя. Схему лечения должен выбрать врач с учетом состояния пациента, его анамнеза и особенности ситуации.

Официально лекарств от нового типа коронавируса, как и вакцины, нет. Однако на прошлой неделе, об успехах лечения коронавируса препаратом хлорохином заявляли французские медики из Марселя (юг Франции):

В рамках исследования с 36-ти пациентов 20 получили препарат. Через шесть дней 70% пациентов, принимавших хлорохин, считались выздоровевшими, то есть вируса больше не было в образцах крови.

Хлорохин применяется для лечения малярии и химиопрофилактики, его изобрели более 80 лет назад.

Еще один аналогичный препарат гидроксихлорохин - пероральная таблетки, которые используются для лечения малярии, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Гидроксихлорохин производится с 1955 года. Гидроксихлорохином вместе с другим препаратом - антибиотиком азитромицином, лечат пациентов с коронавирусом, однако пока это лишь эксперимент.

Купить в Украине хлорохин или гидроксихлорохин пока невозможно - на рынке был только один зарегистрированный препарат (под другим торговой маркой), однако после появления первых новостей о лечении хлорохином коронавирусной инфекции подвержены самолечения украинцы все запасы этого препарата раскупили.

Украинская фармацевтическая фирма "Дарница" заявила, что готова производить хлорохин и гидроксихлорохин при государственного заказа.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.