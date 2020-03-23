Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в Украине. Как известно, количество тестов на вирус ограничено. В МОЗ объяснили, кому и какие врачи будут делать тесты, а также саму процедуру.

Отмечается, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на Covid-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные) случаи Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест.

В МОЗ утрверждают, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры.

Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР(Полимеразную цепную реакцию). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее глава МОЗ Илья Емец сообщил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом.