В условиях стремительно приближающегося мирового экономического кризиса и стагнации национальной экономики, которая усугубляется пандемией коронавируса, Украина жизненно заинтересована в развитии экономических и политических отношений с нашими ближайшими соседями, увеличении объемов торговли и внешнеэкономической кооперации. Для этого Украине следовало бы восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ, что является одним из пунктов Антикризисного плана, предложенного "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Вместо этого необходимого нашей экономике шага Украина присоединилась к санкциям ЕС против Республики Беларусь! Это такая благодарность за многолетние усилия Беларуси в организации и предоставлении переговорной площадки по урегулированию конфликта на Востоке Украины и демонстративный «крест» на Минских соглашениях?

И это при том, что Республика Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партеров Украины. Так, объем экспорта товаров Украины в Беларусь по итогам 2019 года составил $1,55 млрд. При этом объем импортируемых товаров за прошлый год составил $3,7 млрд. Беларусь поставляет в Украину 45% всех бензинов, около 35% дизельного топлива, 25% сжиженного газа, а также продовольствие, сельхозмашины и многие другие товары.

Подобные враждебные действия по отношению к нашему ближайшему соседу можно воспринимать только как полную неадекватность власти и тех должностных лиц, которые отвечают за внешнюю политику страны. Возможно, после голосования за продажу украинской земли, которое состоялось под давлением и по указке Международного валютного фонда, украинская власть решила, что на международной арене Украине ниже уже падать некуда и приказы тех, кто осуществляет внешнее управление нашей страной, можно выполнять даже не за копейку, данную в долг, а просто по щелчку пальцев с Запада.

Маразм крепчает - что дальше?

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"