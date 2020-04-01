Збройний напад серед білого дня. На Закарпатті невідомі в масках обстріляли машину жителя села Яноші. Поранили його і викрали валюти на майже мільйон гривень. З місця події втекли.

Ранок, житель села Яноші виїжджає з дому. За секунду шлях йому перегородила чорна іномарка. З неї зі зброєю вискочили двоє чоловіків і почали стріляти.

З машини закарпатця нападники витягли пакет з грішиа і втекли. Постраждалий під час нальоту отримав поранення в плече, тож його доправили до лікарні, щоб зробити операцію. Тепер, запевняють медики, життю чоловіка нічого не загрожує.

Іван Малеш, генеральний директор КНП "Берегівська ЦРЛ":

Загрози життю немає наші медичні працівники, дякуючи їм , зробили все можливе, наразі він знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні.

Пізніше з'ясувалося, що чоловік на якого напали, займався обміном валюти. Нападники викрали в нього мільйон гривень.

Анна Дан, речниця ГУ НП в Закарпатській області:

Наразі, поліція кваліфікує дії зловмисників як спроба вмисного вбивства, тобто замах на умисне вбивство. Оперативники проводять необхідні заходи для того щоб встановити та затримати стрілків.

Невдовзі правоохоронці виявили машину, на якій втекли зловмисники. Її знайшли спаленою в лісі на території закинутої військової частини на Берегівщині. Нападників досі розшукують. В області оголошено план "Перехоплення".