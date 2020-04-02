Майже 77 тисяч нових випадків, така світова статистика інфікування коронавірусом за минулу добу. Загальна кількість заражень за весь період пандемії - понад 935 тисяч. Лідер - Сполучені Штати: 215 тисяч випадків. Учора США поставили невтішний рекорд - майже тисяча смертей за добу.

Чи не вдвічі менше інфікованих в Італії, країна на другому місці, за нею Іспанія: 104 тисячі заражень. За ними Китай, де щодня фіксують заледве кілька десятків нових випадків. Загальна кількість інфікованих - понад 81 тисяча, з них зараз хворіє лише дві тисячі людей.

Хоча за даними американської розвідки, статистика з КНР - занижена. Як пише "Блумберг" з посиланням на доповідь, яку отримали в Білому домі, влада Китаю зумисне зменшувала реальні цифри як заражень, так і летальних випадків.