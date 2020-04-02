Медицина України не готова до епідемії коронавірусу: "Опозиційна платформа - За життя" закликає скасувати скандальну медреформу - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Карантин треба продовжити, доки не вдасться підготувати лікарні до масових випадків інфікування на Covid-19, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" - Юрій Бойко.
За його словами, тимчасові обмеження - це можливість виграти час.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Карантин оправдан, потому что наша медицина не готова к массовым случаям. Карантин должен быть, но мы его рассматриваем как возможность успеть подготовить медицину, обеспечить медицинскими препаратами, дать оборудование, поднять зарплату врачам, остановить медреформу - вот это все подготовительный этап, чтобы поддержать медиков, потому что они солдаты на передовой и поддержать медицину в целом. Сегодня мы считаем что эти карантинные меры должны быть продлены. Я не хочу сейчас говорить на какой строк, но до тех пор - пока мы не подготовим медицину и не поймем, что у нас пик заболевания уже пройден.
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