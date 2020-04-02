Карантин треба продовжити, доки не вдасться підготувати лікарні до масових випадків інфікування на Covid-19, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" - Юрій Бойко.

За його словами, тимчасові обмеження - це можливість виграти час.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":