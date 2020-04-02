Біда на порозі: чому приховують реальний масштаб епідемії в Україні? [ Редактировать ]
Медики Монастириська, що на Тернопільщині опинилися в епіцентрі поширення коронавірусу в регіоні. Про що просять керівництво держави?
Місцева влада не справляється, ми просимо допомоги і підтримки. Ми не може справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски, костюми, тести, ліки. Ми в розпачі - рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Звертаємось до президента України, до міністра Охорони здоров'я: допоможіть Монастириську!
Це звернення записали медики Монастириська спільно з волонтерами і ледь не "підірвали" інформаційний простір. За кілька днів відео в інтернеті переглянули тисячі користувачів.
Світлана Безділь, волонтерка, жителька Монастириського району:
Влада нас не чує. Більше того, вона звітує про якісь "показники", про "готовність", про "забезпеченість", про "контроль"! Дуже нас здивувала інформація на сайті МОЗу - у нас зазначається "п'ять апаратів ШВЛ", акцентую - вже є в наявності, а не коли їх придбають. І 55 інфекційних ліжкомість. Звідки інфекційні ліжкомісця, якщо інфекційна лікарня не функціонує на території району понад 4 роки? Про яку забезпеченість вони звітують?
У брехні і замовчуванні реальної картини звинуватили обласних чиновників і медики сусіднього Козівського району. Вони теж відкрито звернулися до влади у соцмережах. Кажуть: матеріальне оснащення їхніх лікарень - катастрофічне. Засобів захисту залишилось всього на один-два дні. Схожа ситуація і в інших районах. Зі 111 хворих на коронавірус на Тернопільщині - 83 нині саме в Монастириському районі. і майже половина інфікованих - медичні працівники.
Іван Ожогань, - з ним ми зв'язалися по телефону, - працює фельдшером на "швидкій" в місцевій лікарні. Саме його бригада виїжджає на всі виклики із симптомами коронавірусу.
Іван Ожогань, фельдшер Монастириської станції екстреної медичної швидкої допомоги:
Була мала кількість захисник костюмів, маски мали такі - прості. Було всього в обріз. І ми: "от у нас епіцентр, ми їздили суто на підозру корона вірусу, і ми мали на кожен виклик виїжджати ще тоді, в той час в костюмах захисних, але ми ж не знаємо, хто був в контакті, люди не признавалися. Ми мусили ризикувати.
Із засобами захисту допомогли волонтери. Вони ж назбирали кошти і на кілька апаратів штучного дихання. Та тільки після звернення, нарешті в лікарню привезли партію засобів індивідуального захисту - це перша допомога, яку надала область від початку спалаху інфекції, - кажуть місцеві жителі.
Світлана Безділь, волонтерка, жителька Монастириського району:
Лікарів на ці кілька днів, повністю всім, що вони мають - забезпечили волонтери. Лише вчора приїхав бус з Тернополя з певним вантажем: з масками, респіраторами - це перша допомога за весь цей час. Усім іншим медиків забезпечували волонтери.
Почули тернопільских медиків і в столиці. Після їхнього звернення стало відомо, що МОЗ вирішило провести перевірку в Монастириській лікарні, - про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Заступник міністра пообіцяв оперативно вирішити проблему, і додав, що з Києва до регіону вже відправили партію захисних костюмів.
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