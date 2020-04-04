Кількість хворих у регіоні зросла в чотири рази

Спеціальні обмеження від сьогодні вводяться у Чернівецькій області. З 13 години суботи до 6 понеділка - тобто, всі вихідні - влада закликала людей взагалі не виходити на вулицю. Утриматися від будь-яких пересувань населеними пунктами, в тому числі і не ходити до магазинів.

Втім, чи штрафуватимуть за порушення вимог - наразі невідомо.

Нагадаємо, за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла у регіоні в чотири рази.