США зазіхнули на бізнес у космосі [ Редактировать ]
США зазіхнули на бізнес у космосі. Дональд Трамп підписав указ на підтримку комерційного освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах. У документі зазначено, що Сполучені Штати не розглядають Всесвіт як загальне надбання. Тому їхня політика повинна бути спрямована на те, щоби, цитую, "стимулювати міжнародну підтримку видобування та використання ресурсів у позаземному просторі".
Також в указі наголошено: США не визнають ухваленої 79 року через ООН - Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах. У ній йдеться про те, що вивчення супутника Землі провадять в інтересах усіх країн світу.
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