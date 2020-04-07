США зазіхнули на бізнес у космосі. Дональд Трамп підписав указ на підтримку комерційного освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах. У документі зазначено, що Сполучені Штати не розглядають Всесвіт як загальне надбання. Тому їхня політика повинна бути спрямована на те, щоби, цитую, "стимулювати міжнародну підтримку видобування та використання ресурсів у позаземному просторі".

Також в указі наголошено: США не визнають ухваленої 79 року через ООН - Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах. У ній йдеться про те, що вивчення супутника Землі провадять в інтересах усіх країн світу.