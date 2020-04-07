В Украине запустили электронный студенческий билет [ Редактировать ]
Цифровое удостоверение было создано Министерством цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
По информации, перевод билетов в электронный вид происходит только по желанию пользователя.
Известно, что каждый билет будет оцифрововаться только если у пользователя есть все нужные сведения и он зарегистрирован в Реестре.
Фото: Telegram
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