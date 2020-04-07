Цифровое удостоверение было создано Министерством цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

По информации, перевод билетов в электронный вид происходит только по желанию пользователя.

Известно, что каждый билет будет оцифрововаться только если у пользователя есть все нужные сведения и он зарегистрирован в Реестре.

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