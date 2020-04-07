Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 7 апреля.

Так, президент ввел в состав СНБО министра финансов Украины Сергея Марченко, при этом вывел из состава бывшего главу Минфина Игоря Уманского.

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Ранее мы писали, что Сивохо уволили из СНБО.