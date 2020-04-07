Влада діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає пандемія коронавірусу, та симетрично з іншими країнами світу. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у традиційному відеозверненні до українців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків з Китаю та Південноїд Кореї - вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски та респіратори. Наша мета - найближчим часом доставити в Україну 50 млн. масок. Паралельно з цим, ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво, цього тижня ми почнемо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає вже 900 тисяч масок.

Також, 6 квітня урядом надано нові обмеження задля подолання коронавірусу, це зокрема обов'язкове носіння маски у громадських місцях. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, тому маска на вашому обличчі - це безпека людей навколо. Потрібно вийти з дому - одягайте маску і тільки так. Окрім цього, виходячи на вулицю маєте мати документи, що посвідчують особу - це потрібно, щоб поліція могла перевірити - чи не зобов'язані ви бути на самоізоляції або в обсервації. Пересуватися вулицею можна не більше двох осіб, виняток складають родини з дітьми. Відвідування парків, скверів можливе лише для вигулювання тварин. За порушення правил карантину діє адміністративна та кримінальна відповідальність. Сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки вимагає держава.

Хочу звернути вашу увагу на ситуацію, коли мер, наприклад, Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає громадський транспорт - ці дії вже отримали реакцію СБУ та МВС. Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов'язковому виконанні усіх обмежень в протидії коронавірусу.

Окремо зупинюсь на святкуванні Великодня: ми знаходимося у постійному діалозі з усіма главами церков, вже цієї неділі відзначатимуть пасху християни західного обряду. Ми опинилися в ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради саме здоров'я і життя людей. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я дуже прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У час коронавірусу найкращий прояв такої любові - не створювати ближньому небезпеку для здоров і життя.

Держава зробить все, щоб у кожного була можливість відзначити Пасху вдома. Сподіваюся, що глави усіх церков максимально сприятимуть такому рішенню, адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх прихожан.

Той, хто вважає, що якщо йому не 70 років і він у безпеці, чи у нього якийсь особливий імунітет, а тому можна не носити маску, не мити руки з милом, не дотримуватися дистанції, взагалі можна не сидіти вдома - той дуже сильно помиляється і ризикує. Тому дійте за простою формулою: будете вдома - будете здорові!