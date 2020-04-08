Экс-футболист Дэвид Бекхэм показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемии COVID-19. Роликом он поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах Бекхэм запечатлен на пробежке. На нем футболка и шапка.

44-летний звездный спортсмен отметил, что британцам в какой-то мере повезло, поскольку они могут заниматься спортом вне дома.

"Бег помогает мне сохранять здоровье ума и тела в такие моменты. Завтра будут болеть ноги, но чувствуешь себя хорошо", - написал в публикации Бекхэм.

Во время пробежки звезда говорит о важности самых простых вещей в нынешнее нелегкое время.

Его поклонники уже просмотрели видеоролик более 3 миллионов раз, поставили более 585 тысяч лайков и написали 4,7 тысячи комментариев.

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