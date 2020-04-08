Завтра будут болеть ноги: чем Бекхэм занимается на карантине (видео) [ Редактировать ]
Экс-футболист Дэвид Бекхэм показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемии COVID-19. Роликом он поделился на своей странице в Instagram.
На кадрах Бекхэм запечатлен на пробежке. На нем футболка и шапка.
44-летний звездный спортсмен отметил, что британцам в какой-то мере повезло, поскольку они могут заниматься спортом вне дома.
I have been staying home like all of you trying to keep busy with my family. We are so lucky in the UK to be able to leave our homes to exercise. Running helps me keep my mind and body healthy at times like these. Legs will be sore tomorrow but feels good. #StaySafe #StayStrong #WorldHealthDay
Публикация от David Beckham (@davidbeckham)
"Бег помогает мне сохранять здоровье ума и тела в такие моменты. Завтра будут болеть ноги, но чувствуешь себя хорошо", - написал в публикации Бекхэм.
Во время пробежки звезда говорит о важности самых простых вещей в нынешнее нелегкое время.
Его поклонники уже просмотрели видеоролик более 3 миллионов раз, поставили более 585 тысяч лайков и написали 4,7 тысячи комментариев.
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