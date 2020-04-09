"Спасение" из вечности: черная дыра пропустила световой луч [ Редактировать ]
Астрономическая лаборатория калифорнийского института в Пасадене заметили частицы света, которые смогли преодолеть притяжение черной дыры и вырвались на свободу.
Об этом сообщает журнал The Astrophysical Journal.
По информации, исследователи смогли заметить "светящуюся" дыру при наблюдении за звездой XTE J1550-564.
Отмечается, что иногда черная дыра поглощает часть небесного тела и образует мощные вспышки с гамма- и рентгеновским излучением.
Известно, о том, что свет может вырваться из черной дыры выдвинули теорию еще в 1970 году.
Читайте еще, черная дыра начала поглощать все вокруг. Космический объект "съедает" всю темную материю вокруг себя.
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