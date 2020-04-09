Астрономическая лаборатория калифорнийского института в Пасадене заметили частицы света, которые смогли преодолеть притяжение черной дыры и вырвались на свободу.

Об этом сообщает журнал The Astrophysical Journal.

По информации, исследователи смогли заметить "светящуюся" дыру при наблюдении за звездой XTE J1550-564.

Отмечается, что иногда черная дыра поглощает часть небесного тела и образует мощные вспышки с гамма- и рентгеновским излучением.

Известно, о том, что свет может вырваться из черной дыры выдвинули теорию еще в 1970 году.

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