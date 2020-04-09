"Опозиційна платформа - За життя" закликає посилити соціальний захист населення в умовах пандемії коронавірусу - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Ефективність роботи уряду в умовах пандемії обговорювали сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики - воно відбувалося у форматі відео-конференції. До Кабміну направили кілька звернень.
За словами нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Королевської, на порядку денному було п'ять блоків питань. Здебільшого, вони стосувалися соціальної допомоги, індексації та виплати пенсій.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Ждать помощи нам не от кого. Надеяться тоже не на кого. По этому, активные, деятельные люди, профессионалы на местах - работают. В течении следующих недель местные штабы Всеукраинского штаба борьбы с коронавирусом будут открыты во всех областях. Мы будем мониторить информацию, и оказывать помощь людям, которые сегодня в этом нуждаются.
Мы требуем, чтобы заслушали работу Пенсионного фонда и приняли необходимые меры по наполнению Пенсионного фонда. И индексацию пенсий населению - это пункт первый.
Второй пункт - это состояние фондов "Соцстраха". Мы требуем, чтобы правительство приняло меры по источникам наполнения, по организации работы этой структуры, по гарантиям с первого дня обращения человека - получать пособия в полном объеме.
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