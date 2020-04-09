Ефективність роботи уряду в умовах пандемії обговорювали сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики - воно відбувалося у форматі відео-конференції. До Кабміну направили кілька звернень.

За словами нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Королевської, на порядку денному було п'ять блоків питань. Здебільшого, вони стосувалися соціальної допомоги, індексації та виплати пенсій.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":