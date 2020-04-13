Андреа Бочеллі заспівав у порожньому соборі Мілана [ Редактировать ]
Тенор Андреа Бочеллі заспівав у порожньому соборі Мілана. Концерт назвав "Музика надії". Сам співак наголошує - це не просто виступ, а молитва заради одужання Італії. Акомпанував Бочеллі органіст собору.
Серед композицій, що виконали - Аве Марія та Санта Марія. Концерт транслювали на youtube-каналі співака, його переглянули понад двадцять два мільйони глядачів.
Виступ супроводжували кадрами з різних міст Італії, вулиці яких нині порожні через карантин.
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