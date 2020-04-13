Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных (в Киеве - ред.) за минувшие сутки, 63 - в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - писал столичный градоначальник.

Виталий Кличко пообещал, что обратится к правоохранительным органам с тем, чтобы они проконтролировали соблюдения решения Киевгоргосадминистрации о закрытии Киево-Печерской Лавры на карантин.