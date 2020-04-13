Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин [ Редактировать ]
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных (в Киеве - ред.) за минувшие сутки, 63 - в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - писал столичный градоначальник.
Виталий Кличко пообещал, что обратится к правоохранительным органам с тем, чтобы они проконтролировали соблюдения решения Киевгоргосадминистрации о закрытии Киево-Печерской Лавры на карантин.
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63 случая заболевания были подтверждены в Киево-Печерской Лавре, поэтому она закрывается на карантин. В святыне уже 90 подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Киеве вирусом COVID-19 заболели 495 человек.
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