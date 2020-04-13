В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области, Славянска. Женщина рассказала, что в жилом доме на первом этаже находится больница, двери которой все время открыты и находятся прямо возле двери входа в дом.

"Сейчас поликлиника открыла запасной выход для больных без признаков температуры в связи с ситуацией по коронавирусу. Этот выход запасной расположен возле нашего подъезда и дверь постоянно открыта настежь", - рассказывают жильцы дома.

Также женщина отметила, что звонила в городской совет, но все работники исполкома работают дистанционно и поэтому стационарные телефоны молчат. Позже жильцам удалось выйти на начальника здравотдела, но в ответ на волнующие вопросы - лишь хамство.

"Выходя на улицу во двор я вижу возле своего подъезда открытую настежь дверь поликлиники, на стоянки придомовой стоит служебная машина амбулатории, каждое утро подъезжает машина скорой помощи, для того, чтобы ее водителю измерили температуру, медсестры сидят во дворе на лавочке", - жалуется женщина.

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