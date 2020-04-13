В Испании ослабили карантин [ Редактировать ]
В Испании ослабили карантинные ограничения, введенные две недели назад для снижения распространения коронавирусной инфекции. С 13 апреля работу возобновили компании, сотрудники которых не могут работать удаленно, сообщает BBC.
В понедельник работу возобновили сотрудники строительных компаний, заводов и некоторых служб. При этом люди обязаны соблюдать строгие меры безопасности - носить защитные маски и по возможности соблюдать "социальное дистанцирование". Строители пока могут работать лишь в районах, удаленных от жителей, поэтому внутренние ремонты запрещены.
Для бесплатной раздачи в общественном транспорте власти выделили 10 млн защитных масок.
Карантин продлен в школах и других учебных заведениях. Общественные места, бары, рестораны, торговые и развлекательные центры будут закрыты как минимум до 26 апреля.
Испания занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции (169,5 тыс.) и третье в мире место по смертности от этого заболевания (17,5 тыс.).
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