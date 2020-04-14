За півтисячі перевалила кількість хворих на COVID-19 у Чернівецькій області. За останню добу на Буковині підтвердили 84 нові випадки інфікування, тож загальна кількість - 546 хворих. Через це у святкові вихідні посилять карантин - з опівдня суботи до ранку вівторка.

Додаткові обмеженні діяли і останньої суботи та неділі. За даними обладміністрації, коронавірус у регіоні вже має внутрішнє поширення, адже хворіють люди, які не виїздили за кордон.