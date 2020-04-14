Внеземное послание: разгадана загадка возникновения специфического метеорита [ Редактировать ]
Исследователи из США смоли определить, почему межзвездный астероид имеет такую необычную форму.
Об этом пишет Nature Astronomy.
По их словам, так называемый инопланетный зонд Омуамуа имеет несвойственную всем метеоритам вытянутую форму в связи с тем, что тела, которые образуют метеориты проходили на близком расстоянии к звездам, от чего поверхность небесного тела плавится.
Отмечается, что ранее ученые считали, что этот астероид является произведением внеземных цивилизаций и используется ими как разведывательный зонд.
Читайте также, NASA создаст космическую базу для отбития космической угрозы в виде астероидов с помощью кинетического удара.
по теме
На Солнце летит "ядовитая" комета
Небесное явление будет видно с Земли невооруженным глазом
Рождение под звездой: в NASA запустили новый сервис
Контент сайта можно использовать в качестве подарка
Планета в опасности: к Земле приближается гигантский астероид (видео)
Астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 29 апреля
Лунная обсерватория: NASA поставит телескоп в кратере
Огромный радиотелескоп будет создан в рамках новой программы
"Спасение" из вечности: черная дыра пропустила световой луч
Теория об этом явлении была выдвинута в 1970 году