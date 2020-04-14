Исследователи из США смоли определить, почему межзвездный астероид имеет такую необычную форму.

Об этом пишет Nature Astronomy.

По их словам, так называемый инопланетный зонд Омуамуа имеет несвойственную всем метеоритам вытянутую форму в связи с тем, что тела, которые образуют метеориты проходили на близком расстоянии к звездам, от чего поверхность небесного тела плавится.

Отмечается, что ранее ученые считали, что этот астероид является произведением внеземных цивилизаций и используется ими как разведывательный зонд.

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