Борьба с космической угрозой: NASA начнет перенаправлять астероиды [ Редактировать ]
Национальное аэрокосмическое агентство США запустит испытания миссии Double Asteroid Redirection Test.
Об этом сообщает Science Alert.
По их словам, исследования будут проходить на метеоритной системе Didymos.
Известно, что начало миссии определяется 22 июля 2021 года.
Отмечается, что главной целью теста является отклонения теоретической космической угрозы от Земли является применение кинетического удара по метеориту.
Читайте также, стала известна причина вымирания динозавров после падения астероида. Рептилии погибли из-за голода.
по теме
Вымирание динозавров: ученые выдвинули причину апокалипсиса
Животные умерли от голода
Ученые определили, где заканчивается Млечный Путь
Край галактики находится в 35 раз дальше Солнца
Астрономы нашли "невозможную" планету
Астрономы обнародовали невероятное открытие - новую планету
До Землі наближається астероїд-вбивця
До Землі летить велетенський астероїд - астрономи зарахували його до категорії потенційно небезпечних через його гігантські розміри
В Запорожском горсовете и домах местных чиновников идут обыски
СБУ разоблачила должностных лиц Запорожского горсовета на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 млн гривен.