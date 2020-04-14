Украинская авиакомпания "МАУ" решила перевести свои пассажирские самолеты на перевозку грузов, используя только багажное отделение.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По информации, воздушные суда типа Boeing 737 и 767 могут перевезти более 20 тонн грузов.

"При свободной компоновке, в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 - около 160 куб.м грузов. Наше подразделение грузовых перевозок открыто к сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания МАУ закрыла международные перелеты вплоть до конца карантина 24 апреля.