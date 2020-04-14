"МАУ" противостоит кризису: авиакомпания выполняет грузовые рейсы [ Редактировать ]
Украинская авиакомпания "МАУ" решила перевести свои пассажирские самолеты на перевозку грузов, используя только багажное отделение.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
По информации, воздушные суда типа Boeing 737 и 767 могут перевезти более 20 тонн грузов.
"При свободной компоновке, в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 - около 160 куб.м грузов. Наше подразделение грузовых перевозок открыто к сотрудничеству", - отмечается в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания МАУ закрыла международные перелеты вплоть до конца карантина 24 апреля.
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