Правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ вынуждена прекратить выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля 2020 включительно.

В компании отмечают, что исходя из этих форс-мажорных обстоятельств, нагрузка на каналы связи существенно увеличилась. Контакт-центр МАУ временно не принимает звонки, поэтому, пожалуйста:

• Заполняйте форму обратной связи на нашем сайте для внесения изменений в билет;

• Присылайте запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;

• Обращайтесь по месту приобретения авиабилетов, если они были оформлены через агентство.

Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать лишь очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь.

Наша команда работает в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальному случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру", - говорится в сообщении авиакомпании.