Крупнейший лоукостер Европы Ryanair решил открывать полеты после окончания карантина по цене меньше одного евро.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, глава авиакомпании сказал, что как только карантинные ограничения будут сняты, компании начнут борьбу за пассажиров и лоукостер собирается одержать безоговорочную победу в этой битве.

Отмечается, что рейсы будут снова открываться в июле 2020 года. Авиакомпании полностью вернут привычный график полетов только через несколько лет.

Ранее мы писали, что Ryanair выиграли тендер на перевозки пассажиров между Украиной и Италией. Срок действия лицензии длиться до 13 июля 2020 года.