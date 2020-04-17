Смог у Києві: що горить і чому пахне димом у столиці [ Редактировать ]
Через сильний смог мешканцям Києва варто зараз залишатися вдома і не відчиняти вікна, також пити більше рідини і робити вологе прибирання приміщень, - такі поради дали киянам у Міністерство охорони здоров'я.
Там зазначили, що задимлення - це наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств на захід від столиці. Хімічної та радіологічної загрози це явище не несе. А у другій половині дня смог значно послабне.
Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру:
Вчорашні негаразди пов'язані з пиловою бурею і переміщення на територію Києва продуктів горіння, які помітно, особливо сьогодні вранці, - то це не пов'язано з Чорнобильською зоною, а це переміщення повітряних мас з Житомирської області. Тобто, напрям вітру був західний і трохи пн-західний і це ніяким чином не пов'язано з впливом Чорнобильської зони.
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