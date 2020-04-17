Через сильний смог мешканцям Києва варто зараз залишатися вдома і не відчиняти вікна, також пити більше рідини і робити вологе прибирання приміщень, - такі поради дали киянам у Міністерство охорони здоров'я.

Там зазначили, що задимлення - це наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств на захід від столиці. Хімічної та радіологічної загрози це явище не несе. А у другій половині дня смог значно послабне.

Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру: