Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Напомню, что со вчерашнего усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. Автомобили, следующие в город, и в которых более трех человек, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничения будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля", - сообщил Кличко.

Если медики обнаруживают у водителя или пассажира температуру выше 37,5 градуса - его отправляют на самоизоляцию. Если температура 38 и выше - вызывают скорую помощь. За вчерашний день на девяти установленных постах контроля зафиксировали 40 человек, у которых была лихорадка.

"Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей в город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - сообщил столичный градоначальник. Он призвал украинцев с пониманием относится к пробкам, которые возникают на въезде Киев.

"Если вам пришлось поехать по делам в Киев - перед контрольным пунктом придется немного подождать. Мы делаем это для того, чтобы спасти здоровье и жизнь людей. Чтобы после Пасхальных праздников не произошло взрыва болезни. Чтобы мы быстрее прошли этот кризис, ослабили и сняли ограничения", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 61 человека, среди них семеро медиков. Всего в украинской столице уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 12 человек умерли.