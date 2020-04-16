В четверг, 16 апреля, на въезде в Киев начали проверять температуру у пассажиров. Полицейские уже нервничают и прогнозируют, что уже вечером Киев "застынет" в пробках.

На въезде в столицу со стороны Борисполя уже образовалась огромная пробка. Кроме того, там поднялся сильный ветер, а свидетели ситуации говорят, что происходящее напоминает апокалипсис.

Отметим, что у первых проверяемых на въезде со стороны Борисполя термометры зафиксировали температуру в 34,1 и 34,6. Однако это не становится причиной для каких-либо действий, и даже не вызвало сомнения в качестве термометров.

Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.