"Апокалипсис" на въезде в Киев: в полиции начинается паника [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, на въезде в Киев начали проверять температуру у пассажиров. Полицейские уже нервничают и прогнозируют, что уже вечером Киев "застынет" в пробках.
На въезде в столицу со стороны Борисполя уже образовалась огромная пробка. Кроме того, там поднялся сильный ветер, а свидетели ситуации говорят, что происходящее напоминает апокалипсис.
Отметим, что у первых проверяемых на въезде со стороны Борисполя термометры зафиксировали температуру в 34,1 и 34,6. Однако это не становится причиной для каких-либо действий, и даже не вызвало сомнения в качестве термометров.
Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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