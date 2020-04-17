За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 61 человека, среди них семеро медиков. Всего в украинской столице уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человек. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко.

Среди заболевших:

31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года;

2 ребенка в возрасте 12 лет.

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. На сегодняшний день 30 человек уже вылечились от коронавируса в столице. 12 человек - умерли.

Новые случаи заражения выявлены в следующих районах столицы:

Печерский +12;

Шевченковский +6;

Соломенский +4;

Днепровский +7;

Святошинский +6;

Деснянский +6;

Подольский +1;

Голосеевский +5;

Оболонский +4;

Дарницкий +10.

Карта распространения коронавируса по районам Киева.