В Киеве коронавирусом заразились более 700 человек [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 61 человека, среди них семеро медиков. Всего в украинской столице уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человек. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко.
Среди заболевших:
- 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года;
- 2 ребенка в возрасте 12 лет.
В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. На сегодняшний день 30 человек уже вылечились от коронавируса в столице. 12 человек - умерли.
Новые случаи заражения выявлены в следующих районах столицы:
- Печерский +12;
- Шевченковский +6;
- Соломенский +4;
- Днепровский +7;
- Святошинский +6;
- Деснянский +6;
- Подольский +1;
- Голосеевский +5;
- Оболонский +4;
- Дарницкий +10.
Карта распространения коронавируса по районам Киева.
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