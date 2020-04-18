Глядачі телеканалу "Інтер" зможуть дивитися Великоднє богослужіння, починаючи з 23.00 години. Служба проходитиме у резиденції Феофанія. Вестиме богослужіння згідно із заявою прес-служби УПЦ предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.

А служба у Києво-Печерській Лаврі проходитиме у закритому режимі через карантин. Її трансляція буде здійснюватися на офіційному сайті Лаври. Ось як це прокоментував владика Антоній.

Митрополит Антоній, митрополит Бориспольський і Броварський:

Все мы сегодня готовимся к Пасхе Христовой и духовно, и телесно. И я лично нахожусь в Киево-Печерской Лавре, я сегодня посещал кельи и надеюсь сегодня отслужить литургию в одном из храмов нашей Лавры, а сейчас буквально готовлюсь к освещению пасхального кошика - все, что необходимо для телесного такого насыщения. Желаю всем вам дорогие братья и сестры не унывать, потому что Христос воскрес ради спасения каждого человека, пасхальная радость пусть станет той сердцевиной, которая даст силы бороться за свою жизнь и побеждать всякие болезни и всякие вирусы. С наступающей Пасхой Христовой.

Зі святом Пасхи усіх вірян привітав і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло. Він закликав у важкий для України і всього світу час молитися за здоров'я своє та своїх близьких. Також митрополит нагадав, що у період карантину церква продовжує богослужіння в онлайн-форматі.