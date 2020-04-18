Підготовка до Великодня: де дивитися богослужіння Української православної церкви [ Редактировать ]
Глядачі телеканалу "Інтер" зможуть дивитися Великоднє богослужіння, починаючи з 23.00 години. Служба проходитиме у резиденції Феофанія. Вестиме богослужіння згідно із заявою прес-служби УПЦ предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.
А служба у Києво-Печерській Лаврі проходитиме у закритому режимі через карантин. Її трансляція буде здійснюватися на офіційному сайті Лаври. Ось як це прокоментував владика Антоній.
Митрополит Антоній, митрополит Бориспольський і Броварський:
Все мы сегодня готовимся к Пасхе Христовой и духовно, и телесно. И я лично нахожусь в Киево-Печерской Лавре, я сегодня посещал кельи и надеюсь сегодня отслужить литургию в одном из храмов нашей Лавры, а сейчас буквально готовлюсь к освещению пасхального кошика - все, что необходимо для телесного такого насыщения. Желаю всем вам дорогие братья и сестры не унывать, потому что Христос воскрес ради спасения каждого человека, пасхальная радость пусть станет той сердцевиной, которая даст силы бороться за свою жизнь и побеждать всякие болезни и всякие вирусы. С наступающей Пасхой Христовой.
Зі святом Пасхи усіх вірян привітав і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло. Він закликав у важкий для України і всього світу час молитися за здоров'я своє та своїх близьких. Також митрополит нагадав, що у період карантину церква продовжує богослужіння в онлайн-форматі.
Воскресение - это освобождение, это изменение нашей с вами жизни. Хотя и прошедшая седмица - это была седмица страданий Христа, страданий каждого человека, который переживает те события, чтобы не быть участником тех страшных беззаконных деяний, которые делали первосвященники, книжники и еврейский народ. Сегодня наша страна переживает тоже печальные события, но мы, исполняя благословение предстоятеля нашей церкви, исполняем все те приказания и указания, которые дает нам министерство здравоохранения, которые переживают за нашу жизнь. Лавра закрыта с 18 марта, богослужения проходят регулярно, мы сделали трансляцию онлайн, где могут и братья и народ божий молиться.
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