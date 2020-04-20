Європейські країни частково скасовують карантинні обмеження [ Редактировать ]
А низка європейських країн - частково скасовує карантинні обмеження. Так, у Німеччині відсьогодні дозволили роботу магазинів площею менше ніж 800 квадратних метрів, а також автосалонів, крамниць із продажу велосипедів та книг. У Чехії запрацювали ринки.
Чехи також зможуть проводити семінари просто неба, виїжджати за кордон у справах чи до родичів. Однак після повернення муситимуть пройти 14-денний карантин. У Франції уже можна відвідувати родичів у будинках для літніх людей. У Норвегії відновлюють роботу дитячі садки. Решту навчальних закладів та салони краси планують відкрити за тиждень. А у Польщі відтепер дозволено відвідувати ліси та парки.
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