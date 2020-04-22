Маск рассказал о новой версии пикапа Cybertruck [ Редактировать ]
Известный бизнесмен Илон Маск, глава компании Tesla, рассказал об изменениях в серийной версии пикапа Cybertruck по сравнению с прототипом, представленным в прошлом году. Об этом пишет Inverse.
"Размер автомобиля уменьшится на 3%, центральная линия станет более горизонтальной, высота нижней части окна понизится", - назвал основные новшества Маск, характеризуя серийную версию.
Сделать Cybertruck меньше Маск обещал еще в прошлом году. Тогда выяснилось, что машина не вмещается в стандартный американский гараж.
"Вероятно, мы могли бы уменьшить ширину на 2,5 см, а длину на 15 с лишним см, не потеряв в эффективности и эстетике", - заявил он тогда.
Еще об одной новой функции электропикапа Маск поведал пользователям Twitter на днях. В ответ на вопрос охотника и рыболова, можно ли будет пересекать на Cybertruck реки, Маск смело заявил: "Да. И даже немного проплыть".
Также глава компании подтвердил, что у пикапа будет такой же тепловой насос, как у новинки этого года, Model Y. Он позволит обогревателям снизить потребление электроэнергии, а это положительно отразится на запасе хода машины.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск неожиданно предстал перед судом
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