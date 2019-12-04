Илон Маск неожиданно предстал перед судом [ Редактировать ]
Известный бизнесмен Илон Маск попал под суд. Дайвер Верн Ансворт обвинил Маска в клевете, после того как Маск назвал его педофилом. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Илон Маск предстал перед судом из-за клеветы о дайвере Верноне Ансуорта. Но, адвокат сообщил, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта".
Ранее, британский дайвер высказался по поводу подлодки, которая спасла 12 детей из пещеры.
Раньше сообщалось о том, что Илон Маск представил космический корабль для полета на Марс. А также SpaceX показала полет "марсианской ракеты".
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