Известный бизнесмен Илон Маск попал под суд. Дайвер Верн Ансворт обвинил Маска в клевете, после того как Маск назвал его педофилом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Илон Маск предстал перед судом из-за клеветы о дайвере Верноне Ансуорта. Но, адвокат сообщил, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта".

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Ранее, британский дайвер высказался по поводу подлодки, которая спасла 12 детей из пещеры.