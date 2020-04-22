Медиків, які працюють з інфікованими COVID-19 раз на п'ять днів тестуватимуть на наявність вірусу, повідомили у МОЗі. За останніми даними, недугу вже підхопили понад тисячу медпрацівників. Пройшли діагностику й 14 медиків обласної клінічної лікарні на Закарпатті.

Заражених коронавірусом там почали приймати, після того як закінчилися місця в інфекційній. Чотири бригади медиків - сім днів буквально прожили в лікарні. Як це було - розповіли нашим колегам.

Пройшли діагностику й 14 медиків обласної клінічної лікарні на Закарпатті. Інфікованих коронавірусом там почали приймати, після того як закінчилися місця в інфекційній лікарні. Чотири бригади медиків - сім днів буквально прожили в медзакладі. Як це було - розповіли нашим колегам.

Вперше за тиждень медики Закарпатської обласної клінічної лікарні на подвір'ї. Весь цей час вони жили в палатах. Лікували хворих на COVID-19.

Тарас, лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

В хірургічному відділенні ось цей третій поверх. На вулицю ми не виходили. харчувалися - лікарняне нам носили, хароше кухні велике спасибі, вони гарно готували, тут нічого такого не було. Душеві у нас є, є гаряча вода.

Минулого тижня в інфекційній закінчилися ліжкомісця, тому перших пацієнтів почали привозити сюди. Чотири лікарі та десять медпрацівників перші, хто надавав допомогу інфікованим у обласній лікарні.

Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні:

Організовано палати інтенсивної терапії, в яких ми можемо розмістити шість хворих, які потребують допомогу апаратну і які є кисневозалежні. І відділення тара кальної хірургії знаходиться під відділення інтенсивної терапії, у нас є 25 ліжок, у яких знаходяться хворі із середньою ступеню важкості.

Медики кажуть найважче було звикнути до захисного одягу.

Вікторія, лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Найважче - перший раз одіти костюм і в ньому побути чотири години, потім адаптуєшся, до будь-чого в житті людина звикає. Попало просто це все на великі свята, я би хотіла, щоб ніколи в житті ні в кого такої Пасхи не було.

В обласній лікарні Закарпаття п'ять хворих - в реанімаційному відділенні, 12 у загальних палатах. Закарпатські лікарі вкотре звертаються до всіх українців:

Василь, лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Якщо люди думають, що це усе жарти, то вони дуже наївні і більшість людей у нас у відділенні думали так само, але зараз люди налякані. Я не розумію, як людина не може висидіти вдома, у безпечних умовах. Уявіть собі, що медики працюють в закритому приміщенні у небезпечних умовах, і вони ні на що не жаліються.

Після тижневого чергування перша команда лікарів пройшли ПЛР-тести. Після чого повернулися додому, до роботи ж приступили наступні 14 медиків.