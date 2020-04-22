Денис Шмигаль анонсував 50 нових послуг на державному порталі "ДІЯ" [ Редактировать ]
Прописка онлайн. 50 нових послуг на державному порталі "ДІЯ" до кінця року анонсував прем'єр Денис Шмигаль. Разом з президентом і міністром внутрішніх справ - режимі онлайн-конференції він сьогодні презентував цифрові паспорти у мобільному додатку.
За словами Шмигаля, вже цього року через інтернет можна буде прописати дитину або зареєструвати юридичну особу. Наразі "ДІЯ" пропонує вже 27 послуг. Зокрема, можна оформити ID-картки, відкрити або закрити власний бізнес. А пенсіонерам пропонують отримати виплати та субсидії, не виходячи з дому.
Як повідомив президент, кількість користувачів "ДІЇ" вже сягнула майже двох з половиною мільйонів.
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