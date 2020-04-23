ЗНО тільки після карантину: у Міносвіти назвали перспективи завершення навчального року [ Редактировать ]
Навчальний рік можуть завершити дистанційно. Табелі учням надішлють електронною поштою, на руки видадуть у вересні. Останні дзвоники та випускні не проводитимуть. А от зовнішнє незалежне оцінювання - відклали до закінчення карантину.
Тестування відбудеться за будь-яких обставин повідомила очільниця Міносвіти Любомира Мандзій. Як готуються цьогорічні випускники - дізнавалася Катерина Сривкова.
А от зовнішнє незалежне оцінювання відклали до завершення карантину. Втім, тестування відбудеться за будь-яких обставин, наголосили в Міністерстві. Як готуються цьогорічні випускники?
У родині Жабіних кипить робота. Сім'я мешкає в Києві, втім, перечекати карантин вирішили в селі. Та навіть тут, з поганеньким інтернетом, одинадцятикласниця продовжує сумлінно навчатися.
Катерина Жабіна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №72 Святошинського району м. Києва:
Вчителі не дають розслабитися. Щодня проводяться онлайн відеоуроки, і ми так само в напруженому режимі працюємо, як і в школі. В будь-який момент ми можемо звернутися за консультацією, і мені ніколи не відмовляють.
Крім шкільних відео конференцій, щодня додаткові уроки англійської, української та історії. Усе - онлайн. Катя розповідає: хвилюється, бо не знає, коли і як проведуть тестування. Та це - не привід нехтувати підготовкою.
Катерина Жабіна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №72 Святошинського району м. Києва:
Під час карантину я займаюся більше, але на мою думку - це навпаки плюс. Більше звертаєш увагу на предмети, які саме потрібні тобі для здачі ЗНО. А найбільший мінус - це не вистачає живого спілкування.
Додалося роботи і в мами випускниці. Інна Олегівна працює вчителькою. Щоранку проводить зі своїми учнями уроки у Skype, а старшу доньку готує до вступу.
Інна Жабіна, мама випускниці, вчителька молодших класів загальноосвітньої школи №72 Святошинського району м. Києва:
Вона в мене розумничка, вона і так навчалася добре. Жаль, що пробне ЗНО не відбулося в тому форматі, в якому мало відбутися - це б для них теж був певний досвід.
У Міністерстві освіти і науки запевнили: пробне тестування обов'язково проведуть. Але коли - поки що невідомо.
Єгор Стадний, заступник міністра освіти і науки України:
Буде залежати від завершення карантину: якщо він у нас завершиться до початку червня, ми будемо проводити пробне ЗНО у червні. Якщо пізніше - то, відповідно, пізніше.
ЗНО відбудеться у звичайному форматі. Це надійніше та безпечніше, ніж вступні іспити, - наголосили в Міністерстві. Нині узгоджують лише дату та деталі проведення тестування. Через карантин його можуть перенести аж на серпень чи вересень. Усім учасникам обіцяють роздати маски та антисептики. В аудиторіях розсадять із дотриманням дистанції, а ще проводитимуть дезінфекцію приміщень. В одній кімнаті буде 15 школярів і двоє інструкторів. Редагувати завдання ЗНО урядовці не бачать сенсу.
Єгор Стадний, заступник міністра освіти і науки України:
ЗНО формує рейтинг вступників. Тобто, в даному випадку, всі в рівних умовах - вони всі не відвідували школу останні два місяці, припустимо, і вчилися дистанційно онлайн. Ми не розглядаємо варіанту скасування ЗНО за жодних обставин.
Вступну кампанію теж підлаштують. Як саме - повідомлять уже за тиждень. А Катя вже мріє не лише вступити до вишу, а й відгуляти випускний.
Катерина Жабіна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №72 Святошинського району м. Києва:
Сукня вже висить. Це так, міні-бал. І буде дуже прикро, якщо випускного не буде.
Доки триває карантин, повертати одинадцятикласників на навчання до школи не планують.
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