Исследователи из Великобритании решили научить собак вынюхивать коронавирус.

Об этом сообщает BBC.

По информации, ученые проводят двухмесячный эксперимент, в ходе которого всем животным будут давать на "запоминание" образцы с запахом здоровых людей и инфицированных коронавирусом.

Отмечается, что для защиты от заболевания всех присутствующих, все использующиеся в ходе обучения образцы тщательно "убивают".

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