Запах коронавируса: в Англии собак учат различать болезнь [ Редактировать ]
Исследователи из Великобритании решили научить собак вынюхивать коронавирус.
Об этом сообщает BBC.
По информации, ученые проводят двухмесячный эксперимент, в ходе которого всем животным будут давать на "запоминание" образцы с запахом здоровых людей и инфицированных коронавирусом.
Отмечается, что для защиты от заболевания всех присутствующих, все использующиеся в ходе обучения образцы тщательно "убивают".
Читайте также, в мире увеличилось число погибших от коронавирусной инфекции. На 23 апреля насчитывается уже более 183 тысяч летальных исходов.
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