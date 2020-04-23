Космический телескоп Hubble смог зафиксировать распадение кометы Atlas на несколько частей.

Об этом пишет Naked Science.

По их словам, комета C/2019 была впервые открыта в конце 2019 года и период ее обращения вокруг Солнца составляет более 5 тысяч лет.

Отмечается, что космический объект приблизиться к Земле на дальность видения невооруженным глазом 23 мая 2020 года.

Ранее мы писали о том, что к Солнцу летит "ядовитая" комета. Небесное тело наполнено цианом, который может быть вредным для звезды.