Депутати сьогодні попрацювали так швидко, що це можна назвати і рекордом - серед позачергових засідань. За що встигли проголосувати? Та які питання залишили на потім? Чергове позачергове засідання. Порядок денний виглядає... не таким уже і нагальним. У списку законопроектів немає жодного, який би стосувався чи то медицини чи то економічної допомоги під час коронакризи. А про карантин нагадують лише маски у сесійній залі.

Будь ласка, надягніть маски та, хто їх забув одягнути.

Однак без цього засідання - не було би швидкого прийняття банківського законопроекту, а отже - і вчасної допомоги від МВФ, бо більшості треба було розблокувати зміни до регламенту. Щоб не потонути у розгляді 16 тисяч правок, поданих противниками закону про банки. До речі, від них критики сьогодні - більш ніж достатньо.

Ольга Самглюк-Василевська, народний депутат, "Слуга народу":

Вважаю грубою некомпетентністю та неповагою до себе змінювати регламент під забаганки когось, з-за кордоном.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Цим людям просто не потрібен регламент, тому вони його і знищують законом, який забороняти депутатам подавати поправки.

Іван Крулько, народний депутат,"Батьківщина":

Коли запускається спеціальна процедура при підготовці законопроектів до другого читання, депутат буде мати право виступити - це і є намагання нівелювати повністю парламентаризм.

Але всі спроби "відкатати" зміни до регламенту у вигляді постанов про скасування голосування за них - відхилили. Тож тепер спікер може підписувати документ і направляти його президенту. Так само депутати розблокувати і підписання закону, який дозволяє Кабміну самостійно створювати ОТГ та визначати їх межі - це був ще один скандальний залишок від попереднього позачергового засідання.

Організували депутати і, так би мовити, другу серію корупційного скандалу з податковою та митницею - за підсумками гучних заяв екс-міністра фінансів Ігоря Уманського. Народні обранці вирішили створити тимчасову слідчу комісію щодо можливих зловживань. Ціна питання, - як говорив Уманський, - до п'яти мільярдів щомісяця як від податкової, так і від митниці.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Уманський правильно казав про 10 млрд грн, які кудись зникають кожного місяця, а це 120 млрд грн. Люди добрі, більше 4 млрд доларів сьогодні зникає між податковою та митницею! Виникає питання "где деньги, Зин" тому ми маємо розібратися, "кто куда девает деньги, кто их крадет", особливо в цей час.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Є інформація про те, що пан Уманський буде радником голови офісу президента, це свідчить про те, що є воля розслідувати моменти, про які він казав, і навести з цим лад.

Тож, і монобільшість не заперечувала. Мовляв, Уманський хоч і звільнений з посади в Уряді, але залишається в команді президента. А відтак - комісію створили конституційною більшістю.

Встигли ще зайнятися водним транспортом - відповідний законопроект взяли за основу, та змінили порядок накладання штрафів на водіїв, скасувавши систему штрафних балів. Тепер за кожне порушення на дорозі водії платитимуть гроші, а не всього лиш втрачатимуть бали, як це було раніше.

Тож, вже скоро другий головний законопроект цієї весни - банківський. Перший (земельну реформу) вже прийняли. Тепер залишилось одне рішення, від якого залежатиме, яким буде для України цей рік. Чи з МВФ, чи - без.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Більше 90% цих поправок ми вже пройшли, найближчім часом, в перспективі одного-двох тижнів ми зможемо прийняти цей законопроект в цілому.

Ну і поки монобільшість рахує дні та збирає голоси, фракції меншості вимагають від керівництва парламенту іншого порядку денного.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Сьогодні ми приймаємо законопроекти другої, третьої важливості, а не приймали те, що дійсно допоможе нашій країні вийти з кризи карантин продовжено, а планів боротьби з економічною кризою як не було, так і нема.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми знаємо, що зараз дуже швидко зростає безробіття. Воно є похідною від карантину. Наша фракція наполягає на тому, що треба припиняти лякати людей коронавірусом. Уже зрозуміло, що ця хвороба в усьому світі береться під контроль, і всі країни без виключно сьогодні дбають про економіку. Влада зараз хайпує коронавірусом. Але за коронавірусом стоять дві величезні проблеми. Перша - це мир. І друга - це економічна ситуація в країні. Треба переходити вже від коронавірусу до вирішення цих двох головних питань. Тому що люди просто не будуть мати на що жити, якщо не припиняти цей карантин, не припиняти економічний занепад, не приймати якихось дієвих рішень, які б давали людям можливість отримувати заробітну плату і гроші на існування.

Чи почують у владі? Побачимо вже на наступному позачерговому засіданні. Анонсують на наступний тиждень.