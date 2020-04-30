Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом сообщается на сайте суда.

Антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины между политиком и прокуратурой. Экс-нардеп признал, что незаконно получил 582 430 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Раде.

"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко - утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", - сказано в решении ВАКС.

Также бывший народный депутат обязан периодически являться для регистрации или изменения места жительства в орган пробации и не выезжать за границу без согласования. Кроме того, с Черненко взыскали 20 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.