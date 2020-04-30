"Афон": в сети состоится премьера документального фильма Романа Бочкалы [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, состоится премьера документального фильма Романа Бочкалы - "Афон". Известно, что фильм будет показан на Youtube-канале создателя фильма.
Кроме того, после показа кино зрителей ждет видеоконференция, где они смогут задать все вопросы, которые их интересуют.
"Вы услышите еще больше историй, которые произошли во время восхождения, узнаете о тонкостях создания фильма и сможете задать интересующие вас вопросы", - рассказывает Роман Бочкала.
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