Зірки Голівуду закликали об'єднати зусилля у боротьбі з пандемією COVID-19 [ Редактировать ]
Зірки Голівуду влаштовують цілодобовий онлайн-марафон "Заклик до єдності". Його розпочинає відома телеведуча Опра Вінфрі. До неї приєднаються, зокрема, Джулія Робертс, Дженівер Гарнер і навіть експрезидент Сполучених Штатів Джордж Буш.
Гості марафону співатимуть, декламуватимуть поезію та виступатимуть із мотиваційними промовами - усе заради об'єднання зусиль у боротьбі з пандемією, підтримки тих, хто хворіє чи лікує, а також переосмислення життя і нових можливостей у майбутньому.
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