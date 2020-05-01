В конце марта генпрокурор Ирина Венедиктова назначила одним из своих заместителей Андрея Любовича, на нем сосредоточили функции по надзору за органами досудебного следствия - Нацполиции и ГБР. Об этом пишут "Украинские новости".



Как признавалась сама Венедиктова в интервью "Украинской правде", она не достаточно знакома с его биографией, главное - что он работал прокурором.



Андрей Любович работал в органах прокуратуры, при Порошенко он возглавлял прокуратуру Донецкой области. Он управлял следственным управлением Днепропетровской области при Януковиче под руководством Пшонки. В прокурорских кругах отмечают его умение обходиться с «особыми» делами – где речь идет о политических оппонентах и их экономических «подушках». Перед тем, как быть назначенным в офис Генпрокуратуры, место работы Любовича - прокуратура Житомирской области, куда он был назначен 6 марта 2020.



Из органов прокуратуры Любович уволился в 2017 году. Ему необходимо было пройти конкурс, отбор и аттестацию согласно законам о прокуратуре. Согласно законам, Генпрокуратура должна разместить объявление на сайте офиса генпрокурора, составить комиссию по подбору, а кандидат должен пройти тестирование на знание законодательства, общие способности (IQ), собеседование и стажировку в тренинговом центре. Такие требования действуют для всех, кто хочет работать в органах прокуратуры, до сентября 2020.





На запрос общественной организации "Информационный центр Мародерству.нет" Житомирская прокуратура подтвердила, что Любович назначен без конкурсов и комиссий. Уже через три недели его переназначили заместителем Генерального прокурора, журналисты предполагают, что должность в Житомирской прокуратуре была нужна как стартовая площадка. То, что он был назначен в обход законодательства, подтверждает и отсутствие на сайте Генпрокуратуры информации о работе Любовича в Житомирской прокуратуре.





Как уверяет Венедиктова, она отказалась от кандидатур, которые предлагал ей Андрей Ермак, на фоне скандала с братом Ермака, на должность своего заместителя она выбрала именно Любовича. Как уверяет глава "Мародерству.нет" Александр Данилюк, в прокурорских кругах ходят слухи, что именно особые дела будут под контролем Любовича. Он уточнил, что так "извлекают из нафталина личностей, главная сфера которых - деликатные дела, и прокуроры для них на особом счету. Де-юре процессуальное управление выполняет надзорные функции за следственным органом и представительство в суде в отношении должностных преступлений чиновников, де-факто, учитывая опыт Любовича, в результате между молотом и наковальней оказываются бизнесмены. После уплаты "благодарностей" до суда доходят единицы дел, а за решетку попадают маргиналы, нанятые, чтобы быть осужденными".