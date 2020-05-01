Трамп не хоче віддавати Китаю борги та загрожуює додатковими митами [ Редактировать ]
І хоча всі деталі щодо виникнення пандемії ще невідомі, Сполучені Штати мають чіткий намір покарати КНР за коронавірус.
За інформацією CNN, Білий дім розробляє масштабний пакет заходів щодо цього. Серед них відмова від боргових зобов'язань США перед Китаєм на суму в трильйон доларів та запровадження додаткових мит на китайські товари.
Трамп уже неодноразово звинувачував Пекін у "неприпустимих помилках" і спробах приховати поширення епідемії COVID-19.
А напередодні взагалі заявив, що має докази того, що смертельний коронавірус з'явився в Уханському інституті вірусології. Та ймовірно вийшов з-під контролю розробників.
по теме
США вивчають походження COVID-19
Американська розвідка з'ясовуватиме, як вірус потрапив до "нульового" пацієнта - внаслідок контакту з тваринами чи нещасного випадку в лабораторії в Ухані
США хочуть від Китаю компенсації за коронавірус
Крім того, президент США додав - Вашингтон проводить власне розслідування щодо епідемії у Китаї. Зокрема, під сумнів ставлять походження вірусу та реальність даних щодо кількості інфікованих у Китаї.
У Китаї зафіксували рекордний обвал ВВП через пандемію коронавірусу
Обвал економіки вдарив по кишені пересічних китайців - у середньому їхній дохід за рік упав на 1200 доларів
Китай проведе власне розслідування спалаху COVID-19
У КНР проводять власне розслідування. Утім, участі в ньому міжнародних спеціалістів з невідомих причини уникають. У ВООЗ не сумніваються у природньому походженні вірусу. Те, що COVID не був створений штучно - підтвердили і в Офісі директора національної розвідки США
Греція готується до відкриття туристичного сезону
Греція планує з 1 липня дозволити відкривати готелі, - про це заявив міністр туризму країни Гаррі Теочарис