І хоча всі деталі щодо виникнення пандемії ще невідомі, Сполучені Штати мають чіткий намір покарати КНР за коронавірус.

За інформацією CNN, Білий дім розробляє масштабний пакет заходів щодо цього. Серед них відмова від боргових зобов'язань США перед Китаєм на суму в трильйон доларів та запровадження додаткових мит на китайські товари.

Трамп уже неодноразово звинувачував Пекін у "неприпустимих помилках" і спробах приховати поширення епідемії COVID-19.

А напередодні взагалі заявив, що має докази того, що смертельний коронавірус з'явився в Уханському інституті вірусології. Та ймовірно вийшов з-під контролю розробників.