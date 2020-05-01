Поплічники Олега Гладковського отримали підозри від НАБУ [ Редактировать ]
Хороші новини від НАБУ - є прогрес у розслідуваннях зловживань в оборонці. Підозри отримали хлопці, які разом з сином ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського постачали деталі для компаній "Укроборонпрому", - це Віталій Жуков та Андрій Рогоза. З ними ще двоє пов'язаних осіб.
Мовою закону, "ухилення від сплати податків та легалізація коштів в особливо великих розмірах". Мовою грошей, це 50 мільйонів гривень.
Ще з підозрою ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський. У розслідуванні, де він фігурує, - про завищення цін на постачання вантажівок "Богдан" у рамках оборонного замовлення, - сума збитків більше 17 мільйонів гривень.
Проте, самі батько і син Гладковські поки що без підозр. Тож, і далі будемо стежити за справою.
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