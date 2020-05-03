Исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший Григора Клигана (Гору) в культовом сериале "Игре престолов", установил мировой рекорд в становой тяге. Об этом силач сообщил на своем Youtube-канале.

Исландец поднял штангу весом в 501 килограмм. Предыдущий рекорд был на 1 килограмм меньше и принадлежал британскому стронгмену Эдди Холлу.

Пока неизвестно, занесут ли новый рекорд в Книгу рекордов Гиннесса. По регламенту засчитываются рекорды, установленные на официальных соревнования. Из-за пандемии коронавируса Бьернсон поднял штангу в своем зале в Исландии.