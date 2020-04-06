Актер из "Игры престолов" умер от коронавируса [ Редактировать ]
Во Франции на 91 году жизни скончался известный актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает Independent.
Актер снимался в таких фильмах, как "Седьмая печать" (1957), "Изгоняющий дьявола" (1973) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015). Он также появился в сериале "Игра престолов" в роли мистического Трехглазого Ворона.
Сюдов дважды был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".
Актер дважды был женат, а в 2002 году он отказался от шведского гражданства и стал гражданином Франции.
Напомним, Киев является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных выросло до 942 человек. 23 из них умерли, 19 выздоровели.
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