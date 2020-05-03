Великобритания догоняет Италию по числу смертей от коронавируса [ Редактировать ]
За последние сутки от коронавирусной COVID-19 в Соединенном Королевстве умерли 621 человек. Общее число жертв инфекции выросло до 28 131, сообщает Reuters.
По числу летальных случаев Великобритания с населением 67 млн догоняет Италию (60 млн) и в ближайшие дни получит сомнительный статус страны с самой высокой смертностью в Европе. В Италии по состоянию на субботу число погибших возросло на 474 человека.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, мировым лидером по числу летальных случаев остаются Соединенные Штаты (64 740 смертей), за ними следуют Италия (28 710), Соединенное Королевство (28 131) и Испания (25 100).
Высокая смертность и большое количество зараженных не позволяет британским властям ослаблять ограничения, введенные 23 марта. Медики заявляют, что заболеваемость в стране сейчас на пике и предупреждают о второй волне эпидемии.
Напомним, что Россия обогнала Францию по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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